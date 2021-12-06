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Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

İHA

Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

Kahramanmaraş’ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir kişi yaralandı.
Olay, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdu Mehmet D. (40) iki metre derinlikte çalıştığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu mahsur kaldı.
Toprak altında kalan işçi, arkadaşlarının yardımıyla toprak yığınının altından kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale ardından yaralı Durdu Mehmet D.’yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.

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