Elbistan’da sokak hayvanlarına belediyeden mama ve yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan’da sokak hayvanlarına belediyeden mama ve yem desteği

İHA

Elbistan’da sokak hayvanlarına belediyeden mama ve yem desteği

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye personelleri tarafından havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için, ilçenin çeşitli noktalarına yem ve mama bırakıldı.
Kentte soğuk havaların etkisini göstermesi ve zaman zaman hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düşmesi ile harekete geçen Elbistan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir bir doğanın sağlanması ve korunması için sokak hayvanlarına düzenli olarak yem ve mama bırakıldığını belirtti. Gürbüz, “Doğanın önemli unsurlarından biri de hayvanlardır. Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde başlattığımız yem ve mama bırakma çalışmalarımızı tekrar hayata geçirdik. Kedi evlerimizde düzenli olarak yemleme ve barınma faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağlıklı ve küpeli olup hayvan barınağımızda tutamadığımız sokak köpekleri içinde bu uygulamayı yapıyoruz. Bu hizmetin, diğer hizmetlerden çok ayrı bir özelliği var. Asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu canlılar yaşıyor kendi derdini anlatamayan, Allah’ın bize emanet ettiği canlılar. Gerekli kuru mama ve yem stokumuzu tamamladık. Periyodik olarak bu çalışmamız devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Şehrin iki yakasını buluşturacak 75 milyonluk köprü ve bağlantı yolu İnşa edilen köprüye kısa bir süre önce vefat eden Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın adı verilecek
YEREL HABERLER Şehrin iki yakasını buluşturacak 75 milyonluk köprü ...
Ardıç kuşu avlarken yakalandılar
YEREL HABERLER Ardıç kuşu avlarken yakalandılar
Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı
AK Partili Ünal RTÜK'ü göreve çağırdı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Televizyonları bir açıyorsunuz aman Allah’ım şiddet, şiddet, şiddet" "Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda ne gösteriyorsunuz, şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur" "Prime Time'da izlenilirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı yoktur"
YEREL HABERLER AK Partili Ünal RTÜK'ü göreve çağırdı AK Parti Grup ...
Genç kız inşaat bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç kız inşaat bahçesinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta 39 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 39 kişi tutuklandı
Domuz sürüsüne çarpan iki otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Domuz sürüsüne çarpan iki otomobil hurdaya döndü
Kadını darbeden şüpheliyi öldüren polise müebbet hapis
YEREL HABERLER Kadını darbeden şüpheliyi öldüren polise müebbet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.