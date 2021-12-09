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Cinayete kurban giden üniversiteli genç son yolculuğuna uğurlandı Antalya'da bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi Baba Halil Tuğrul: "Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi"

İHA

Antalya'da bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde başı satırla kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi genç memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden üniversiteli genç son yolculuğuna uğurlandı Antalya'da bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi Baba Halil Tuğrul: "Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi"

Antalya'da bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde başı satırla kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi genç memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Havayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen Mehmet Sami Tuğrul’un cenazesi için Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığında öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken üniversite öğrencisi Tuğrul’un babası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Halil Tuğrul, oğlunun tabutu başında kısa bir konuşma yaptı.
Oğlunun ölümünün kendileri için Şebi aruz ve düğün gecesi olarak düşündüklerini söyledi. Tuğrul, "Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet saatinin ve vakti saatinin geldiğini, emanetini aldığını bizim bu konuda bir irademizin ve etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Ama biz arkasındaki rahmete talibiz. Evladımızın yaşı, ömrü ve hikayesi bizim için kısa oldu. Ama bu kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı. Üniversite sınavına hazırlanırken, oğlum iyi düşün iyi tart dedim, öncelikle Maraş istersin dedim. Kendine hazır görmezsen dışarıya gitme dedim. O da, 'Sefer baba' dedi. Seferle emir olunduk dedi. Tamam oğlum dedim. İlk seferde illa ki bir yer tuttururum diye kendini sıkma dedim ve bu sınavın öncesi psikolojik biraz da şiddet dedim. Heybemde tek ok var baba dedi. Fazla ok almaya gerek yok dedi. Tek atış dedi. Hayaliydi hep hayal kurardı ve elde etti bu hayalini. Ummadığı bir zor alana yönelemedi ve hedefine gitti ve hedefine ulaşmıştı" dedi.
Oğlunun kaldığı yurt ile ilgili sorun yaşamadıklarını söyleyen baba Halil Tuğrul, birçok tanıdığının yurttan memnun ayrıldığını söyledi.
Baba Halil Tuğrul, "Oğlum gönül insanı ol. Gönüllere gir. Gönül yap. Gönül insanı ol onu hal diline çevir demiştim kendisine. İnsanlar senin halinle lisanından önce senin halinden beğeni alsınlar diye. Dün gittiğimiz o memlekette Antalya'da o kısa 2 ay gibi sürede sağ olsun dediklerimizi aynen hayatına katmış. Çevresinde bulunan ve kendisini bu kısa sürede tanıyan insanlar bizlere çok çok memnuniyetlerini dile getirdiler. Anne baba olarak bizde bundan defalarca gurur duyduk. Rabbim mekanını cennet eylesin. Şehitler ve şühedalar zümresine nasip eylesin. Biz o umut ve ümitteyiz inşallah. Evet acı evlat acısı. Bir yönüyle sabredersek arkasındaki rahmetin de inşallah bize ulaşacağının bilincindeyiz. Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden daha kısa sürede daha çabuk zamanda yanına aldı. Toprağı bol olsun. Cennetine nail eylesin. Cennetin en güzel köşeleriyle resullerle, nebilerle komşu eylesin. Yolu açık olsun" dedi.
Babanın konuşmasının arından Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat tarafından kıldırılan cenaze namazın ardından genç öğrenci son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’da katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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