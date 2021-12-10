Yaban keçisi kaçak avcılarına rekor ceza 2 yaban keçisi vuran 2 şahsa toplam 125 bin 818 lira para cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban keçisi kaçak avcılarına rekor ceza 2 yaban keçisi vuran 2 şahsa toplam 125 bin 818 lira para cezası kesildi

İHA

Yaban keçisi kaçak avcılarına rekor ceza 2 yaban keçisi vuran 2 şahsa toplam 125 bin 818 lira para cezası kesildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yasa dışı olarak 2 adet yaban keçisini vurduktan sonra parçalara ayırırken yakalanan 2 şahsa toplam 125 bin 818 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nin Hacı Kayası mevkiine giden G.A. ve T.Y. adlı şahıslar, avlanması kesinlikle yasak olan 2 adet yaban keçisini vurdu. Dağlık arazide kendilerini kimsenin görmeyeceğini düşünen şahıslar, koruma altındaki yaban keçilerini parçalara ayırmak için çalışmaya başladı. Bölgede av koruma ve kontrol faaliyeti yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, 2 şahsın yaban keçisi avladığını tespit etti. Yakalanacakları akıllarının ucuna bile gelmeyen şahıslar, DKMP ekiplerini karşılarında bulunca şok oldu. DKMP ekipleri, G.A. ve T.Y.’nin, kaçak olarak avladıktan sonra parçalayıp evlerine götürmeye hazırlandıkları yaban keçisi etleri ile avda kullanılan 2 adet tüfeğe el konuldu.
Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan her bir yaban keçisi için 60 bin lira olmak üzere 120 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıslara, 5 bin 818 lira da tazminat cezası kesildi. Böylece şahıslara kesilen toplam ceza miktarı 125 bin 818 liraya ulaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol faaliyetlerine 7 gün 24 saat devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ataç: Fosil yakıttan çıkış planının yapılması lazım
YEREL HABERLER Ataç: Fosil yakıttan çıkış planının yapılması lazım
TEMA Başkanı Ataç: “Artık gezegen yok oluşa doğru gidiyor” TEMA Genel Başkanı Deniz Ataç, insanların su, toprak ve havasını koruması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER TEMA Başkanı Ataç: “Artık gezegen yok oluşa doğru ...
Kahramanmaraş’ta iş merkezinde yangın paniği Yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına akın etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta iş merkezinde yangın paniği Yoğun ...
Cinayete kurban giden üniversiteli genç son yolculuğuna uğurlandı Antalya'da bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi Baba Halil Tuğrul: "Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi"
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden üniversiteli genç son ...
Kahramanmaraş Havalimanı'nda 15 bin 501 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Havalimanı'nda 15 bin 501 yolcuya ...
Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı düştü
Türkiye Offroad Şampiyonası finali Kahramanmaraş'ta yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye Offroad Şampiyonası finali Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı
Yedikuyular beyaza büründü
YEREL HABERLER Yedikuyular beyaza büründü
Yarık damak ve dudaklı bebeğe "Türk lalesi" ameliyatı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, bebeğin ilk ameliyatında dudak, kas ve cilt kapamanın yapılacağını söyledi
YEREL HABERLER Yarık damak ve dudaklı bebeğe "Türk lalesi" ameliyatı Prof. ...
Köpek dövüşüne 2 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Köpek dövüşüne 2 bin 400 lira ceza
Öğrenciler okullara kütüphane mobilyası üretiyor
YEREL HABERLER Öğrenciler okullara kütüphane mobilyası üretiyor
Köpek dövüştürenler jandarmaya yakalandı Köpekler hayvan barınağına teslim edildi
YEREL HABERLER Köpek dövüştürenler jandarmaya yakalandı Köpekler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.