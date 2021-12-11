"Evlendireceğim, lüks yerlerde yaşatacağım" vadiyle 3 ev ve 2 arsası gitti Kahramanmaraş’ta 75 yaşındaki Remzi Bolat, kendisine iyi davranan ve evlendirip lüks yerlerde yaşatacağım diyen şahsa tüm mal varlığını kaptırdı

Kahramanmaraş’ta 75 yaşındaki Remzi Bolat, evlendirme ve lüks yaşam vadiyle 3 ev ile 2 arsasını dolandırıcıya kaptırdığını iddia etti.

Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde yalnız yaşayan Remzi Bolat (75), bir yıl önce eşini kaybetti. Çocukları olmayan ve yalnız yaşamak zorunda kalan Bolat, kendisine ait iki daire, bir müstakil ev ile iki arsayı da "seni evlendireceğim, aylığa bağlatıp lüks yerlerde yaşatacağım" diye kandıran R. T. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Dolandıran şahsın R. T olduğunu iddia eden ve kandırıldığını anımsatan Remzi Bolat, “Biz iyi bir insan zannettik ama dolandırıcıymış. Bu şahıs beni berbere götürdü, güzel bir tıraş yap dedi. Evlendireceğim, aylığa bağlatıp lüks yerlerde yaşatacağım dedi. Yemeğe götürdü. Biz iyi bir insan zannettik ama dolandırıcıymış. Benim başta bu evim gitti, iki dairem gitti, iki arsam gitti. Bunların hepsini almış benim üzerimde hiç bir şey kalmadı. Beni notere götürdü daha sonra tapuya götürdü. İşi kavramış, ne yaptığını bilmiyorum ben” dedi.



'Biz malımızın geri alınmasını istiyoruz'

Abisinin dolandırıldığını sonradan öğrendiğini söyleyen ve mahkeme kararı ile vasi adayı seçilen Şaban Bolat ise “Ben adamın gelip gittiğini hiç görmedim 34 sefer gelmiş gitmiş. Bunu götürürmüş parmak bastırırmış, daha sonra yemek yedirip gezdirirmiş. ‘Benim birinci babam öldü, ikinci babam sensin, seni evlendireceğiz ve aylığa bağlatacağız’ diyerekten kandırır bunu alıp gelirmiş. İki tane dairesini aldı, görünen bu evi aldı, sanayide bir arsası vardı aldı, buna benzer bir iki parça daha vardı onu da aldı. Bunun üzerinden 56 kalem tapusu ile birlikte malını aldı. Piyasa değeri 2015’e dairenin birini, 220 bin lira da biri. Sanayideki arsa da dükkan yerleri satacak olsan bir sürü para eder. Biz malımızın geri alınmasını istiyoruz. Abimi götürürmüş notere parmak bastırırmış, yemek falan yedirip biraz da gezdirip getirirmiş. Noterde bastığı parmağı da kimse görmesin diye kolonya ile silermiş. Aldığı bu malları önce üzerine geçirmiş, daha sonra da hanımının üzerine geçirmiş. Sen bir şey iddia ettiğin zaman benim üzerimde bir şey yok diyor” dedi.

Öte yandan, dolandırıcı olduğu iddia edilen R. T'ye ise ulaşılamadı.

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