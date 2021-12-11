Nurhak ilçesinde Kovid-19 aşısı olan herkese hediye çeki

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında başlatılan kampanyada, aşı olan herkese 5 parça kıyafet alması için hediye çeki dağıtılıyor.

Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen'in girişimleri ile ülke ve ilin atlında kalan ilçedeki aşılama oranını arttırmak ve toplum sağlığını korumak için ‘Aşı ol, kıyafetini al’ kampanyası başlatıldı. Bir süredir devam eden kampanya kapsamında aşılama oranlarında artışlar başladığı aktarıldı. Kullar ve Tatlar mahallelerindeki aşılama çalışmalarına katılan Kaymakam İşçimen, hiç aşı olmayan ya da aşısını tamamlamayan tüm Nurhaklıları aşı olmaya davet etti.

İlçedeki aşılama oranının, il ortalamasının altında seyrettiğini anımsatan Kaymakam Özgür İşçimen,"Bilindiği üzere, temmuz ayı ile birlikte sosyal hayatta normalleşmeye geçilmesinden dolayı vaka sayıları ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İlçemiz, aşılanma oranlarında diğer ilçelerden düşük seyretmekte olup il ortalamasının altında yer almaktadır. Kovid19 salgınında en etkili ve tek çarenin aşı olduğu ve şu ana kadar tüm dünyada 5 milyar dozdan fazla aşı yapılmış olması, aşının güvenirliği ve önemini ortaya koymaktadır” dedi.

Kampanya kapsamında yaş sınırı olmaksızın aşı olan herkese 5 parça kıyafet alabildikleri hediye çeki dağıtıldığını belirten Kaymakam Özgür İşçimen, “Hemşerilerimizin salgınla mücadelede gerekli hassasiyeti ve duyarlığı göstermesi adına, yaş sınırı olmamak kaydıyla birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı olan herkese istisnasız, vakfımız vasıtasıyla 5 parça yeni kıyafet alması için hediye çeki dağıtılmış olup yıl sonuna kadar aşı olacak her hemşerimize de dağıtılmaya devam edecektir. Fedakarca çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, mesai arkadaşlarıma salgınla mücadele kapsamındaki olağanüstü gayret ve çabalarını takdir ediyor, emeklerinin ziyan olmaması adına tüm hemşerilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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