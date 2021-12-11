Ormanlarda yapraklar kızıla döndü, muhteşem manzaralar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kış mevsimi ile birlikte ormanlardaki birçok ağacın döktüğü yapraklar kızıla döndü.

Kahramanmaraş'ta sonbaharla renk değiştiren ormanlardaki ağaçlar, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle yapraklarını döktü. Havası, doğası ve akan sularıyla doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekânı haline gelen Andırın ilçesindeki ormanlık alanlarda da yapraklar kızıl rengini aldı. Ağaçların yapraklarını dökmesi ve yaprakların kızıl rengini alması, muhteşem bir görsel güzellik ortaya çıkardı.

Fotoğraf çekimi için ormanları tercih edenlerden Doğan Yenigül, “Andırın ilçesindeki ormanlar görülmeye değer bir yer. Doğası, havası ve manzarasıyla harika. Andırın ilçesine gelenler, doğal manzarasıyla ormanlık alanlarındaki bu eşsiz güzellikleri mutlaka gelip görsünler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.