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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta Türkiye Off-Road Şampiyonası’na temsili start verildi

İHA

Kahramanmaraş'ta Türkiye Off-Road Şampiyonası’na temsili start verildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Türkiye OffRroad Şampiyonası’na temsili start verilirken, 15 ilden 21 araç ve 42 sporcu yarışa katıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye OffRoad Şampiyonası’nda temsili start verildi. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin 15 farklı ilinden 21 devasa araç ve 42 sporcu katıldı.1112 Aralık’ta Kapıçam Tabiat Parkı’nda devam edecek etkinlikte yarışmacıların 56 kilometrelik zorlu parkurda mücadele edecek.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, “Bugün Türkiye Offroad Şampiyonası’na Kahramanmaraş olarak ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle yaptığımız bu organizasyonun ilkini şehrimizin kurtuluşunun 100’üncü yılında gerçekleştirmiştik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan her türden spor dalına destek olurken, öte yandan şehrimizin tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Otomobil sporları son yıllarda Türkiye ve dünyada yükselen spor dalları. Buna ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmaya katılan en genç ve tek kadın sürücü Melis Aksöz'de , “Ben 22 yaşındayım ve yaklaşık 3 senedir motor sporlarında yarışmaktayım. Türkiye’nin ilk kadın xtreme pilotuyum. Aynı zamanda en genç OffRoad pilotuyum. Bitci Racing Team ile yarışacağız. Kahramanmaraş’a İstanbul’dan geldik. Buraya ikinci gelişim. Artık en üst klasmanda yarışıyorum. Parkur çok değişmiş, geçtiğimiz sezonda da çok eğlenceliydi. Bu sene daha da zorlu hale gelmiş. Kahramanmaraş’ta olduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Etkinliğin bir diğer kadın sporcusu Ezgi Yılmaz ise “Kahramanmaraş’ta bu kez CoPilot olarak bulunuyorum. Burada çok eğlenceli bir yarış sezonu geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Bilgi veren Kahramanlar OffRoad Kulübü (KAROFF) Başkanı Servet Gül'de “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mizin destekleriyle OffRoad sporunu her geçen gün daha da geliştirme imkanı buluyoruz. Özellikle Başkanımız Hayrettin Güngör’ün gayretleriyle iki yarışma sezonunu da burada yaptık. Şimdi şampiyonamızı gerçekleştireceğiz ve yarışmacılar ödülleriyle buluşacak. Türkiye’de Kahramanmaraş OffRoad sporunda ilk sıralarda yer alıyor. Akdeniz bölgesinde en iyiyiz diyebilirim. İnşallah bu sporu daha da geliştirecek, şehrimizin tanıtılmasına da katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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