"Ormandaki Afacanlar" minik izleyicilerle buluştu

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Kahramanmaraş'ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Ormandaki Afacanlar" adlı çocuk tiyatrosu minik izleyicilerle buluştu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak gösterimi yapılan oyun, izleyicilere eğlence dolu bir dünyanın kapısını araladı.

Ormandaki sevimli hayvanların başına gelen olayları, birlik olarak atlattığı ve birbirinden eğlenceli tecrübelerinin sahnelendiği gösteriyi çocuklar kadar ebeveynler de ilgiyle izledi.

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