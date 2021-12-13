"Ormandaki Afacanlar" minik izleyicilerle buluştu

Kahramanmaraş'ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Ormandaki Afacanlar" adlı çocuk tiyatrosu minik izleyicilerle buluştu.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak gösterimi yapılan oyun, izleyicilere eğlence dolu bir dünyanın kapısını araladı.
Ormandaki sevimli hayvanların başına gelen olayları, birlik olarak atlattığı ve birbirinden eğlenceli tecrübelerinin sahnelendiği gösteriyi çocuklar kadar ebeveynler de ilgiyle izledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.