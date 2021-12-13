Kahramanmaraş’ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden biri daha kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bu arada, Aytekin K.'nin cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü.

Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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