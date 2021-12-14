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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte içkiden ölen yaşlı adam toprağa verildi

İHA

Sahte içkiden ölen yaşlı adam toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta içtiği sahte içkiden zehirlenip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ali Kalaycı, toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumları ağır olan Ali Kalaycı ile birlikte Şahin Büyüksakallı (55), Aytekin Karagenç (65) ve Abdullah Çam (62) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sahte içkiden hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ali Kalaycı için Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Ali Kalaycı’nın yakınları katılırken, kılınan cenaze namazının ardından yaşlı adam toprağa verildi.
Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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