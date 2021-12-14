Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde içtiği sahte içki sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden 65 yaşındaki Aytekin Karagenç’in cenazesi toprağa verildi.

Elbistan'da ikamet eden emekli öğretmen Aytekin Karagenç, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumu ağır olan Karagenç, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Karagenç’in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elbistan’a getirildi.

Karagenç’in cenazesi, Ulu Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’nda defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.