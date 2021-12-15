Yalnız yaşayan işçi evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalnız yaşayan işçi evinde ölü bulundu

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki işçi, evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan işçi evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki işçi, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi Yarış Sokak’ta yalnız yaşayan Eyüp Akkaya’dan 3 gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, Akkaya’yı evde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Akkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akkaya’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahçiçek: "Onikişubat’ı yaşanabilir bir kent haline getirdik"
YEREL HABERLER Mahçiçek: "Onikişubat’ı yaşanabilir bir kent haline ...
(Görüntülü) DOKTOR VE HAKİMİN VELAYET DAVASINDA KARAR ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOKTOR VE HAKİMİN VELAYET DAVASINDA KARAR ...
Kahramanmaraş’ta açık hava toplantılarına 14 gün kısıtlama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta açık hava toplantılarına 14 gün ...
Kahramanmaraş'ta, 4 kişinin ölümünün ardından sahte içkiye sıkı denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, 4 kişinin ölümünün ardından sahte ...
Gönüllülerden kırsal kesimde yaşayan çocuklara mont ve bot yardımı
YEREL HABERLER Gönüllülerden kırsal kesimde yaşayan çocuklara mont ...
Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi ...
Binboğa Dağına zirve tırmanışı
YEREL HABERLER Binboğa Dağına zirve tırmanışı
Sahte içkiden ölen yaşlı adam toprağa verildi
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölen yaşlı adam toprağa verildi
Alıcısına teslim etmediği 650 bin liralık jantları satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Alıcısına teslim etmediği 650 bin liralık jantları ...
Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 4 kişi öldü
Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e ...
Kahramanmaraş’ta 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 3 kişi sahte içkiden hayatını ...
"Ormandaki Afacanlar" minik izleyicilerle buluştu
YEREL HABERLER "Ormandaki Afacanlar" minik izleyicilerle buluştu
Kendileri kaçtı tüfekleri devlete kaldı
YEREL HABERLER Kendileri kaçtı tüfekleri devlete kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.