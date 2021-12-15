Yalnız yaşayan işçi evinde ölü bulundu

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki işçi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi Yarış Sokak’ta yalnız yaşayan Eyüp Akkaya’dan 3 gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, Akkaya’yı evde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Akkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkaya’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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