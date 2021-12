Kahramanmaraş’ta su altı onlara emanet

Kahramanmaraş'ta Su Altı Arama Kurtarma ekibinin 4 dalgıcı daha ikinci seviye eğitimlerini tamamlayarak brövelerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Su Altı Arama Kurtarma ekibi güçleniyor. İzmir’de farklı hava koşulları ve şartların deneyimlendiği 5 günlük zorlu eğitimlere katılan ekip, Ege’nin soğuk sularında da başarılarını ispatladı. Toplamda 12 dalgıçtan oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş’ın zengin su kaynaklarında ve barajlarında can güvenliğini her koşulda en yüksek seviyede koruyabilecek.

Her yıl ortalama 10’un üzerinde boğulma vakasının yaşandığı Kahramanmaraş’ta, Su Altı Arama Kurtarma ekibi olumsuz herhangi bir duruma karşı 7 gün 24 saat tetikte bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.