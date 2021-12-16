Dağların zirvesindeki "Karagöl"

Kahramanmaraş’ta kar sularının erimesiyle oluşan doğal Karagöl, manzarasıyla hayran bırakıyor.

Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, bin metrekare alanı sahip olurken, endemik bitkilere ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Karagöl'ün manzarasıyla hayran bıraktığını söyleyen dağcı Altan Mehmet Sel, "Karagöl’e Değirmendere Mahallesi'nden devam ederek ortalama 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Gölün manzarası muhteşem ve görülmeye değer. Bölge turna, leylek ve angut göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. 150’ye yakın endemik bitki türünü barındıran bölgenin dört tarafı dağlarla çevrilidir. Doğaseverleri buraya davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.