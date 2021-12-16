Bor Şelalesi hayran bırakıyor

Kahramanmaraş’ta bulunan Bor Şelalesi, eşsiz güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Göksun ilçesinin Hacıkodal köyü sınırları içerisinde bulunan Bor Şelalesi, doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak mekânı haline geldi.

Manzarası ve tertemiz sularıyla doğa harikası olan bölgeye ilginin yoğun olduğu söyleyen doğaseverlerden Fatih Yılmaz, "Bor Şelalesi manzarasıyla muhteşem bir yer. Burasi eşsiz güzelliği ile doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi. Bizlerde bu güzellikleri hem yerinde görmek için hem de fotoğraflarını çekerek tanıtıma katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

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