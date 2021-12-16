Bu atölyelerde el becerilerini geliştiriyorlar

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri’nde eğitimler sürüyor.
Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş olmak üzere toplamda 4 branşta verilen eğitimlerle yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerinin geliştirilip, günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerde birçok sosyal kazanım elde eden ulu çınarlar, “Çini ve Seramik” atölyesinde ürettiği eserlerle gençlere adeta taş çıkarıyor. Atölyeyi süsleyen birçok materyali üreten yaşlılar, aldıkları eğitimle Kahramanmaraş’ın antik kenti “Germanicia” mozaiklerinden örnekleri de kil tabletlere işliyorlar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.