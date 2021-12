Budanan ağaçlar dar gelirlilerin evini ısıtıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını odun haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ulaştırıyor.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçların daha düzenli ve kuvvetli büyümeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçlarda budama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan tonlarca ağırlıktaki dal ve ağaç parçaları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Şehrin birçok noktasında çalışan ekipler, budanan ağaçlardan ortaya çıkan dalları doğrayarak sobada yakmaya uygun boyuta getiriyor. Çuvallanan odunlar, bölgenin en büyük sosyal yardım platformu olan Can Kulağı’na kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürülerek sıcak bir kış geçirmeleri için ücretsiz dağıtılıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaş odaklı belediyeciliğin bir gereği olarak hayata geçirilen proje ile dar gelirli ailelerin yanında olmayı amaçladıklarını söyledi.

Çetin kış şartlarında dar gelirli ailelerin yardımına koştuklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde ilçemiz genelinde ağaç budama çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte hatırı sayılır miktarda bir odun ve dal birikiyor. Bunların atık olması yerine dar gelirli ailelerimizin yuvalarının ısıtılması ve kışı rahat bir şekilde geçirmeleri için değerlendirmek istedik. Personellerimiz, budama işlemi sonrasındaki dalları, yakacak boyutuna getirip çuvallara dolduruyor. Bu şekilde sobada yanmaya hazır hale getirilen odunlar da; belediyemizin öncülük ettiği Can Kulağı Platformuna kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine kadar götürülüyor” şeklinde konuştu.

Ekonomik olarak zorlanan hiçbir vatandaşın soğukta kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kış şartları kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Biz de; Can Kulağı Platformumuz aracılığı ile yuvasını ısıtmak için çare arayan vatandaşımızın yanında olmak istedik. Dar gelirli ailelerimizin hem evlerini hem de kalplerini ısıtıyoruz. Sevginin sınırı yok” ifadelerini kullandı.

Odun yardımları kapılarına kadar gelen vatandaşlar da projeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.

