Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor Kahramanmaraş’ta 35 bin metrekare alana yapılacak meydan projesi için yıkılması planlanan ‘dünyanın en saçma binası’ son kiracısını da çıkarttı Aralık ayının sonlarında yıkılması planlanan Özel İdare İş Merkezinde taşınma işlemleri tamamlanıyor

Kahramanmaraş’ta Şehir Meydanı projesi için yıkılması planlanan, yapısı ve boyasıyla dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde son kiracı da çıkıyor. Binada taşınma işleminin birkaç güne tamamlanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak Şehir Meydanı Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Toplam 35 bin metrekare alana sahip alanda yapılması planlanan meydan projesi için, eski adliye binası ve il emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları tamamlandı.

Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlanan süreçte, Özel İdare İş Merkezi de yıkılacak.

Binada taşıma işlemi yaptıklarını söyleyen Enes Eryılmaz, “Malum, yıkım aşamasına gelindi. Biz de taşıma işlemlerini yapıyoruz. Sanırım yıl başında yıkılacak. Bu eşyaları taşımakta bize kısmet oldu. 3 gündür taşıma işlemi yapıyoruz. 3 güne kadar da bitireceğiz. En son Onikişubat Kaymakamlığı vardı, onların da taşıma işlemini yapıyoruz. 45 metrelik asansörle en üst kattaki eşyaları taşıyoruz” dedi.

Bir vatandaş ise “Çok iyi oluyor, bir ucubeden kurtuluyor Kahramanmaraş” dedi.

Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.

Bina, ülke sınırlarını aşan ününü ise bu yapısına borçlu. Google'a, "Dünyanın en saçma binası" yazıldığında görsellerde ilk sıralarda çıkıyor.

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