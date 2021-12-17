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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta

İHA

Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları Kahramanmaraş'ta

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Akdeniz OffRoad Kupası 3. Ayak Yarışlarının Kahramanmaraş’ta yapılacağını bildirdi.
Başkan Okay, Pazar günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan yarışlarla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okay, "Yarışların Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan şehrimizin farklı etkinliklerle de gündeme gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlenen program ve tanıtım etkinliklerine gerekli desteği vermekteyiz. Akdeniz OffRoad Kupası 3. Ayak Yarışlarının Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi bu bakımdan oldukça önemlidir” dedi.
Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerine vurgu yapan Başkan Okay, “Şehrimizin çok önemli doğal güzellikleri var. Bu doğal güzelliklerin ortaya çıkması ve doğa severlerin bunları fark etmesini önemsiyoruz. Bugün birçok farklı şehirden gelen yarışçılar, bu yarışçıları izlemek için gelen misafirlerimiz Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını bizzat görmüş olacaklar. Göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması düşüncesine bu gibi projeler çok büyük katkı sağlamaktadır. Burada icra edilen bu faaliyetle Kahramanmaraş’ın doğa turizmi potansiyeli de ön plana çıkmış olacak. Turizm noktasında potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyeli kullanmak için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kış turizminde, doğa turizminde, tarih ve kültür turizminde arzu ettiğimiz noktaya geleceğimizin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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