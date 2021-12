İkram Çeşmesi’nden sıcak çorba ikramı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında kurulan ‘İkram Çeşmesi’ ile her hafta Cuma günü ücretsiz çorba dağıtılıyor.

Elbistan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Devlet Hastanesi ve bazı noktalara kurduğu ‘İkram Çeşmesi’ ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Sosyal hizmetler birimi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah erken saatlerde hazırlanan çorba, ikram çeşmesine doldurularak vatandaşlara ikram etmek için dağıtım noktalarına gidiyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal belediyecilik anlayışı ile her alanda vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği çok önemsiyor ve her alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bazen botu veya montu olmayan çocuklara, bazen evinde elektrik arızası olan teyzemize, bazen de sokakta aç kalan sokak hayvanlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Aslında bu ve buna benzer tüm çalışmalarımız bizim asli görevimiz, bu bilinçle hizmet ediyoruz. Bu günden itibaren de havaların soğuması ile Karaelbistan Devlet Hastanemiz başta olmak üzere birçok noktada ikram çeşmesi ile çorba dağıtımı gerçekleştireceğiz. Belediyemiz sosyal hizmetler birimimizce kendi yemekhanemizde hijyenik bir ortamda sabahın erken saatlerinde çorbalarımız hazırlanmakta. Bu sıcak çorbalarımızı ise vatandaşlarımızla buluşturmak için ikram noktalarına gönderiyoruz. Özellikle hastanemize erken saatlerde gelen hasta ve hasta yakınları için bu hizmeti önemsiyoruz” dedi.

Çorba ikramından yararlanan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve belediye personellerine teşekkür ederek, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

