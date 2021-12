Elbistan’da 800 öğrenciye yeni yıl hediyesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bölgenin en büyük sosyal yardım platformu olan Can Kulağı’nca kırsal ve merkez mahallelerde ziyaret ettiği bazı okullarda öğrencilere bot ve monttan oluşan yeni yıl hediyesi verildi.

Elbistan Belediyesinin ilçe genelinde yapılan yardımları tek elden yürütülmesi amacıyla kurduğu ve STK’larca desteklenen Can Kulağı Platformu dar gelirli ailelerin çocukları için harekete geçti.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde okulları ziyaret eden platform gönüllüleri belirlenen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Platform gönüllüleriyle beraber okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz öğrencilere bot ve monttan oluşan yeni yıl hediyesi verdi.

Gittiği okullarda yöneticilerden bilgi alan Başkan Gürbüz, bazı ihtiyaçların giderilmesi için belediye görevlilerine talimat verdi.

Elbistan Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere verdikleri desteklerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Gürbüz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Yeni yıl öncesi özellikle kırsal mahallelerimizdeki okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle yakından ilgileniyoruz. Gittiğimiz okullarda önceden belirlenen öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda ayakkabı ve giysi hediye ediyoruz. Şimdiye kadar 800 öğrencimize bot ve mont hediye ettik. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız üşümesin, derslerinden geri kalmasın diye bütün imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca okullarımızda yöneticilerimizle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda belediye olarak ne yapabiliriz bunu konuşup, yapılması gerekenleri de bir an evvel yapılması için ilgili müdürlüklerimize talimat veriyorum.

Artık içinde bulunduğumuz yılın son günlerini yaşıyoruz. İnşallah 2022 yılının özellikle Elbistan'a, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Can Kulağı platformumuza, ilçemizde görev yapan sivil toplum kuruluşlarına ve bu anlamda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gezilerimizi ve öğrencilerimize yaptığımız desteklerimizi genişleterek sürdüreceğiz.”

