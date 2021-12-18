Kahramanmaraş'ta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası coşkusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu koordinesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası başladı.

Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenen şampiyonaya 32 ilden 650 güreşçi katılırken, şampiyona Onikişubat İlçesi'ndeki Merkez Spor Kompleksinde düzenleniyor.

Ödül töreni öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Spor alanında bu topraklardan göğsümüzü kabartan çok değerli güreşçilerimiz ve sporcularımız yetişmiştir. Kahramanmaraş'ta ata sporumuz güreşte, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın yapılmasını çok önemli buluyorum. Güreş zenginliğinde birkaç şehir sayılsa onlardan biri de Kahramanmaraş'tır. Özellikle ata sporumuz şalvar güreşinin de başkentidir. Bu müsabakalarda görev alan ve güreşen sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bugün Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. İnşallah başlayacak finallerimizle, yarın ve pazar günü maçlarımızla hep birlikte serbest güreşte dereceye giren Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olacak sporcularımızı görme fırsatı ve onları izleme fırsatı bulacağız. Bundan sonra da güreşin membası olan Kahramanmaraş'ımızı, memleketimizi şampiyonalarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

16 Aralık tarihi itibariyle başlayan Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nın bugünkü müsabakalarında sporcularımıza madalyaları, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu tarafından verildi.

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