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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 asker hayatını kaybetti

İHA

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 asker hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında iki asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat Doğan (28), idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Uzman Onbaşı İsmail Acar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan 3 asker çeşitli hastanelere kaldırılırken, hastanede tedavisi devam eden sürücü Uzman Çavuş Serhat Doğan’ın da hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaralanan askerlerden Ferhat A. ve Serhat K.’nın da tedavilerinin sürdürdüğü öğrenildi.
Askerlerin İzmir Bergama Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu, geçici görev için Kahramanmaraş’ta bulundukları ve izinli oldukları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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