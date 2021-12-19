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53 yıllık terzi: "Terzilik bitti, terzicilik başladı" Kahramanmaraş'ta 7 yaşında mesleğe başlayan Selahattin Poyraz, terziliğin son dönemlerini yaşadığını ifade etti

İHA

53 yıllık terzi: "Terzilik bitti, terzicilik başladı" Kahramanmaraş'ta 7 yaşında mesleğe başlayan Selahattin Poyraz, terziliğin son dönemlerini yaşadığını ifade etti

Kahramanmaraş’ta terzilik mesleğini 53 yıldır sürdüren Selahattin Poyraz, mesleğin son günlerini yaşadığını söyledi.
Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde terzilik yapan 60 yaşındaki Selahattin Poyraz, geçmişte ustalarından öğrendikleriyle işlerini devam ettirdiklerini söyledi. Mesleğe yıllarını adadığını söyleyen Poyraz, “1961 doğumluyum ve 1967’den bu yana terzilik mesleğimi yapıyorum. Meslekte 53’üncü yılım insanlar yetiştirdik, bu meslekte çok fazla kişi yetişmez çünkü zor bir meslek ve tahammül edilmesi lazım. Bu mesleği yapması gereken insanın akıl baliğ olmadan önce bu mesleğe gelmesi lazım. Eğilmesi lazım ve öğrenmesi lazım. Zor bir meslek, 150 yıl önce neyse ustalarımızdan ne gördüysek biz onu yaparız. Bize bir konfeksiyon işi yap deseler yapamayız” dedi.
Genellikle takım elbise ve ceket diktirildiğini ifade eden Poyraz, “Ismarlama üzerine çalışıyoruz. Ceket, pantolon, yelek, gömlek gibi elbiseler dikiyoruz. Ismarlamacı derler, bir takım elbiseyi 45 günde yapıyoruz. Makine olayı yok, hep el ile işimiz. Konfeksiyonda yapılan ürünler ile el ile dikilen ürünün dayanma gücü farklıdır. Bir konfeksiyon işini 3 ay 5 ay giyersen, özel diktirdiğin elbisenin birini en az 10 yıl giyersin sayısız iğne atıyoruz ve ısmarlamanın özelliği de bu oluyor. En önemlisi de sabırlı olacaksın, sabırlı olursan bu iğneyi atarsın” dedi.
Artık terziliğin sona erdiğini ve terziciliğin başladığını ifade eden Poyraz, “Mesleğimiz son demini yaşıyor, 10 yıl ya da 5 yıl sonra bir ısmarlama terziyi de bulmak çok zor olacak. Her dükkan açan ‘ben terziyim’ diyor ama bir tarafını yapıyor elindeki işinin. Ama biz her yerini yapıyoruz. Terzilik bitiyor, terzicilik başladı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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