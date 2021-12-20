Orman Bölge Müdürlüğü’nün istinat duvarı devrildi Kahramanmaraş’ta sağanak nedeniyle devrilen istinat duvarının altında kalan bir otomobil zarar gördü

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü’nün istinat duvarı bir otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde meydana geldi. Dün sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün istinat duvarı büyük bir gürültüyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Duvarın devrilmesi sonucu park halindeki otomobil ile duvarın yanında bulunan müstakil evin bahçesindeki bazı eşyalar zarar gördü.

Evde yaşayan yaşlı vatandaş büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarını ve duvarın devrildiğini gördüklerini söyledi.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

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