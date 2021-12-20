Altı pazar yeri üstü halı saha Pazar yeri çarşamba günleri haricinde otopark olarak kullanılacak

Kahramanmaraş’ta altı pazaryeri olan alanın üst katı ise halı saha olarak inşa edildi.

Semt pazarları ile ilgili çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı Mahallesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarı, kapalı semt pazarına dönüştürülürken üstü halı saha olarak tasarladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemizde bulunan semt pazar yerlerini düzenleyerek vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını hedefliyoruz. Bu kapsamda birçok pazar yerini kapalı hale getirdik. Son olarak Divanlı Mahallemizde bulunan semt pazar yerimizi kapalı hale getirerek modernize ettik. Diğer pazar yerlerimizde olduğu gibi bu pazar yerimizin de çok amaçlı kullanımı için tasarım yaptık. Pazar yerimiz çarşamba günleri haricinde otopark olarak kullanılacak. Ayrıca üst kısmını da modern bir halı saha olarak dizayn ederek hemen yanında bulunan okulumuzun ve mahallemizin hizmetine sunduk” dedi.

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