Başkan Güngör: "Elinizi asla bırakmayacağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Babamın Arkadaşı” adlı proje kapsamında Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın oğluyla ve ailesiyle bir araya geldi.

"Babamın Arkadaşı" adlı proje kapsamında Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın oğlunu okula bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehit ailelerimiz bizlere emanet. Onların yanındayız, ellerini asla bırakmayacağız. Bu anlamı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Güngör, şehidin oğlu Emre Fidan’ı (8) makam aracıyla Maarif Mahallesi’nde bulunan okuluna bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen proje kapsamında, kent protokolü tarafından 25 şehit çocuğu okullarına bırakıldı.

Düzenlenen projeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Bugün Kahramanmaraş’ımızda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’miz tarafından düzenlenen proje kapsamında şehitlerimizin kıymetli evlatlarını evlerinden alıp okullarına bıraktık. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, çocukları bizlere emanet. Onların evlatları, bizim evlatlarımız. Onların yanındayız, ellerini asla bırakmayacağız. Bu anlamı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza, çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.