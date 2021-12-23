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Elbistan’da İstiklal Marşı’nın 100.yılında 100 eser sergisi açıldı

İHA

Elbistan’da İstiklal Marşı’nın 100.yılında 100 eser sergisi açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yıl dönümü kapsamında kursiyer ve usta öğreticilerin el emeği göz nuru yüz eserinden oluşan "100. Yılında 100 Eser ile İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu sergi açıldı.
Elbistan’da, İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında hazırlanan 100 farklı eser sergisi açıldı. Elbistan Gençlik Merkezi’nin salonunda açılan “100.Yılında 100 Eser ile İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu sergide, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitici ve kursiyerler tarafından el emeği, göz nuruyla tablolara, kıyafetlere ve ürünlere işlenen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, bayrak ve Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı 100 farklı eser sergilendi.
Serginin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Elbistan HEM Müdürü Bayram Alış yaptı.
İstiklal Marşı’nın her mısrasında tarih, vatan ve bayrak aşkı bulunduğuna işaret eden HEM Müdürü Alış, şunları söyledi:
“İstiklâl Marşı, büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'nun dört bir yanında devam eden Millî Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan, aynı zamanda mücadeleye coşku kazandıran eseridir. İstiklâl Marşı zalime, sömürgeciye boyun eğmeyen, dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır. Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklâl Marşı'nın her mısrasında tarih, vatan ve bayrak aşkı bulunmaktadır. 100 yıl önce kaleme alınan ve Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklâl Harbi'nin manifestosudur.”
Alış, 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olduğunu anımsatarak bu çerçevede 100.yıla özel sergi açtıklarını söyledi.
Alış’ın konuşmasının ardından şiir okundu. Halk Eğitimi Merkezi korosu da seslendirdiği türkü ve ezgilerle protokol üyeleri ve açılışa katılanlara müzik ziyafeti sundu.
Müzik dinletisinin ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve protokol üyeleri, sergideki eser ve ürünleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Serginin gezilmesinden sonra değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Mehmet Akif Ersoy’un,100 yıl önce vatan ve millet aşkıyla yoğrulan duygularını kaleme dökerek milletimize istiklal marşını hediye ettiğini söyledi.
Kaymakam Demir, emeklerinden dolayı kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.
Serginin açılışına Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı’nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Vekili Bünyamin Karaduman, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, kurum müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

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