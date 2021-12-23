Kahramanmaraş'ta kartpostallık manzaralar

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Kahramanmaraş’ta kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan fotoğraf sanatçısı Baki Özdoğan, çalıştığı kuyum işindeki mesaisi biter bitmez kar yağan bölgelere gitti. Kar ve insan konulu fotoğraf çekimi için çalışma yapan Özdoğan, amacının kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Özdoğan, "Yaz kış dört mevsim kentin güzelliklerini fotoğraflıyorum. Keşfedilmeyi bekleyen farklı bölgeler var. Özellikle kar yağışı sonrası güzel kareler ortaya çıktı. Biz de elimizden geldiğince gördüğümüzü fotoğrafladık” dedi.

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