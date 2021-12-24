Akdeniz’in en büyük millet bahçesinde sona gelindi

Türkiye’nin 6’ıncı, Akdeniz Bölgesi'nin ise en büyük millet bahçesi konumunda bulunan Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde sona gelindi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde hayata geçirilen “Kılavuzlu Millet Bahçesi” projesi, tarihi Taş Köprü’nün de bulunduğu 300 dönümlük alan üzerine konumlandırıldı. Tesis, Akdeniz Bölgesinde birinci, ülke genelinde ise 6. en büyük millet bahçesi olma özelliği taşıyor.

Onlarca ağaç ve bitki türüne de ev sahipliği yapacak tesiste bitkilendirme çalışmaları ve yapı imalatları tamamlanırken, doğal taş ve zemin uygulamaları için hazırlıklar sürüyor. Birçok spor dalında sahaların ve donatının yer aldığı tesiste ayrıca amfi tiyatro, suni gölet, yürüyüş yolları, oyun grupları da bulunuyor.

Projede gelinde son durum ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “300 dönüm alan üzerinde, TOKİ işbirliği ile Akdeniz Bölgesi’nin en büyük millet bahçesini inşa ediyoruz. Projemiz kafeteryalar, restoran, yöresel ürünler satış alanı, spor alanları, yürüyüş yolları, amfi tiyatro ve suni gölet gibi sosyal donatıların yanı sıra binlerce bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Alt ve üst yapı ile bitkilendirme çalışmalarında önemli mesafenin alındığı 70 Milyon TL’lik yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor” ifadeleri kullanıldı.

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