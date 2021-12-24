Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesinde H.K. (26), İ.K.(38) ve Ç.A.(31) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumumun alınması üzerine, adli makamlardan alınan izin ile şahısların ikametinde arama yapıldı.

Aramada, 1 adet hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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