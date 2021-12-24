Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Suriye'de çeşitli terör faaliyetleri gerçekleştirip Kahramanmaraş'ta yaşamaya başladıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik ekipler, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu M.K. (24) ve V.H.(32) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.