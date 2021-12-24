Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-12-24 16:13:00



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