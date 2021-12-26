2 sokak kedisi donarak öldü

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.

Termometrelerin eksi 20 derece gösterdiği kentte, soğuk hava insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiliyor. Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından bugün de 2 sokak kedisi soğuk havanın kurbanı oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde donan kediler, vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-12-26 14:27:37



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