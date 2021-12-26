Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yapımı süren okulun kanalizasyon inşaatında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Abdurrahim Küsmez (43) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden imam hatip lisesi kız öğrenci yurdunun kanalizasyon inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahim Küsmez, kanalizasyon için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda çalışırken göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede toprak altından çıkarılan Küsmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Küsmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-12-26 14:34:57



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