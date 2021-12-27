Yavşan Dağı'na zirve tırmanışı

Kahramanmaraş'ta doğal güzelliği, ormanı, havası özellikle suyu ile ilgi odağı olan Yavşan Dağı'na 3 saatte, 2000 rakımlı zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın 40 kilometre batısında, Dereboğazı ve Hartlap köylerinin ilerisinde olan Yavşan Dağı'na, dağcılar tarafından zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Güneybatısındaki Uludaz Dağı ile komşu ve içinde çok sayıda yayla barındırdığını söyleyen İsmail Nar, "Yavşan Yaylası'nın yolundan Çatalçam Yaylası'na kadar çıktık ve oradan itibaren yürüyüşe başladık. Mesire alanından geçerek tırmanışa başladık ve 3 saatte, 2000 rakımlı Yavşan zirvesine ulaştık. 2 saatte de kamp alanına geldik. Oradaki manzaranın tadını çıkarmak için sucuk ekmek ve çay yaptık. Harika bir manzara eşliğinde dağcı arkadaşlarla birlikte güzel vakitler geçirildi" dedi.

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