Kahramanmaraş’ta sokak hayvanları toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sokak köpeklerinin barınaklara yerleştirilmesi talimatı sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sokak hayvanlarının toplanmasına başlandı.

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan Asiye'nin tedavisi devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının toplanması için belediye başkanlarına çağrı yapmıştı. Çağrıya ilk uyan yerlerin başında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde hem saldırgan hem de bakıma muhtaç sokak köpeklerini topluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yıllardır faaliyetini sürdüren tam donanımlı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine yerleştirilen sokak hayvanları, kayıt altına alınıp barınaktaki alanlarına yerleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kapıçam mevkinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz 20 dönüm alan üzerinde kurulu 250 köpek kapasiteli olup, 4 veteriner hekim ve 11 barınak çalışanı ile hizmet vermektedir. Ekiplerimiz tarafından barınağımıza getirilen sahipsiz hayvanların rutin muayeneleri yapıldıktan sonra sağlık durumlarına göre kafeslere alınarak tedavi süreci başlatılmaktadır. Sokaklardan getirilen köpeklerimizin kulaklarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve kayıt numarası yazan küpeler takılmaktadır. On gün süreyle karantinada bekletilen sahipsiz hayvanlarımıza kuduz aşıları yapıldıktan sonra üremenin kontrol altına alınabilmesi için dişi hayvanlara ovariohysterektomi erkek hayvanlara da kastrasyon ameliyatı yapılmaktadır” denildi.

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