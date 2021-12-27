Dağ yolundaki otomobil yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta dağ yolunda bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yedi Kuyular Yolu Doğal Yaşam Parkı üzerindeki ormanlık alandaki yolda meydana geldi.

Ö.A. (23) idaresindeki 06 BG 4316 plakalı otomobil, Yedi Kuyular Kayak Merkezi istikametine seyir halindeyken, otomobil motor kısmından bir anda yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını gören sürücü dışarı çıkarak kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bölgedeki polis ekiplerinin de anonsu ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobil yangınına müdahale ederek yangının ormana sıçramasının önüne geçtiler.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

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