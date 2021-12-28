Elbistan’da sokak köpekleri barınakta misafir ediliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park, bahçe ve çocuk oyun alanlarındaki başıboş köpekler, belediye ekiplerince toplanarak barınağa götürülüyor.

Gaziantep’teki Asiye Ateş isimli çocuk, köpek saldırısı sonucu yaralanmıştı. Türkiye’de gündemin ilk sıralarına oturan bu olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili çağrıda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sokak hayvanlarının toplanmasını hızlandıran Elbistan Belediyesi park, bahçe ve çocuk oyun alanlarından topladığı hayvanları sağlık taramasından geçirip bakımlarını sağladıktan sonra barınakta misafir ediyor.

Son günlerde sokak hayvanları saldırısı haberlerinin artması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Elbistan Belediyesi Barınak Sorumlusu Veteriner Hekim Halim Akın, toplanan hayvanların barınakta bakıldığını söyledi.

Vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten Akın, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehrimizde bulunan özellikle park ve okul çevrelerinde saldırgan nitelik taşıyabilen ve tehlike arz eden hayvanlar alınarak barınağımıza getiriliyor. Burada uygun şartlarda hayvanların bakım ve beslenmeleri ile parazit aşıları yapılıyor. Uygulamamıza bu şekilde biraz daha hız verdik. Hayvanları ön incelemeden geçirip ilk muayenelerini yapıyoruz. Barınağımızda tedavisi mümkün olmayan hayvanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine gönderip tedavilerini yaptırıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Gerek çocuklarımızı gerekse sokak hayvanlarını hiçbir şekilde mağdur etmeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.