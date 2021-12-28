Karlı dağdaki yaban hayvanlarına yem Kahramanmaraş’ta iki hayvansever topladıkları atık yiyecekleri karlı dağdaki yaban hayvanlarına bırakıyor

Kahramanmaraş’ta iki hayvansever, market ve fırınlardan topladıkları atık yiyecekleri karlı dağdaki yaban hayvanlarına bırakıyor.

Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı’nın eteklerindeki bağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ ve bağ komşusu, kış mevsiminde yaban hayvanlarını unutmuyor. Hayvanseverler, yaban hayvanlarının çetin geçen kış şartlarında aç kalmamaları için topladıkları yiyecekleri bölgede sıklıkla görülen tilki, kurt ve köpek gibi yırtıcı hayvanların yemesi için uygun noktalara bırakıyor.

Bağ evinlerinde beslenen kedi ve köpeklerin de kış mevsiminde sahipsiz kalarak açlıktan öldüğünü ifade eden Mustafa Uludağ, hayvanların yazkış yemlenmesi gerektiğini söyledi. Uludağ, “Ahır Dağı’nın eteklerindeki bağ evlerindeyiz. Buraya insanlar yaz mevsimi gelip, kış mevsimi şehre iniyor. Burada kedi, köpek, sansar, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yoğun olarak yaşıyor. Hem yırtıcılar, hem de uçucular var. Burada en mağdur olan uçucu hayvanlar yani kuşlar. Kentteki marketlerden ve apartmanlardan ekmek ve et atıklarını topluyoruz. Değirmenlerden buğday döküntülerini topluyoruz. Bölgemizdeki hayvanlar istifade etsin diye onlara yemlerini bırakıyoruz. Yırtıcı hayvanlar içinde duyarlı marketlerden et, kemik ve tavuk artıklarını alıp doğaya bırakıyoruz. İnsanlar kedi, köpek yaz mevsiminde sahipleniyorlar ama kış gelince hayvana bakmayı bırakıyorlar. Bu hayvanlar da aç bırakılıyor. Buraların sahibi biz değiliz, yaban hayatı vardı ve biz bunların üzerine geldik dolayısıyla onlara saygı göstermemiz lazım” dedi.

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