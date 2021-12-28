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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta fiyat etiketleri denetleniyor

İHA

Kahramanmaraş’ta fiyat etiketleri denetleniyor

Kahramanmaraş’ta vatandaşların doğru fiyattan güvenli alışveriş yapabilmeleri için işletmelerdeki fiyat etiketleri zabıta ekiplerince denetleniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmeleri ve fahiş fiyat uygulamalarına maruz kalmamaları için ürün etiketleri yakın markaja alındı.
Kentin merkezi arterlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Fiyat etiketi ve tarifelerinin biçimi, şekli ve içeriğinin mevzuatlara uygunluğu, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, tezgâhlarda son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya çürümüş mal bulunup bulunmadığı gibi önemli hususlar ekipler tarafından denetleniyor.

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