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Gözleri görmeyen kınalı kekliğe katarakt ameliyatı "Paşa" ismini verdiği kınalı kekliği çocuğu gibi gördüğünü söyleyen 69 yaşındaki Veli Akıl, diğer gözünü de ameliyat ettirdikten sonra doğaya salacağını belirtti

İHA

Gözleri görmeyen kınalı kekliğe katarakt ameliyatı "Paşa" ismini verdiği kınalı kekliği çocuğu gibi gördüğünü söyleyen 69 yaşındaki Veli Akıl, diğer gözünü de ameliyat ettirdikten sonra doğaya salacağını belirtti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, arazide bulduğu gözleri görmeyen kınalı kekliğe, özel bir merkezde 2 saat süren katarakt ameliyatı yaptırdı. "Paşa" ismini verdiği kınalı kekliği çocuğu gibi gördüğünü söyleyen 69 yaşındaki Veli Akıl, diğer gözünü de ameliyat ettirdikten sonra hayvanı doğaya salacağını söyledi.
Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki emekli vatandaş Veli Akıl, mahalle mezarlığında dolaşırken bir kınalı keklik fark etti. Hayvanın yanına giden Akıl, iyice yaklaşmasına rağmen kekliğin kaçmamasına anlam veremedi. Uçamayan kekliği elleri ile yakalayan Akıl, hayvanı evine götürdü. Kekliği inceleyen Akıl, her iki gözünde de perde benzeri bir zar olduğunu ve görmediğini anladı. Akıl, "Paşa" adını verdiği kekliği beslemeye çalışsa da gözleri görmeyen hayvan önüne konulan yemi yiyemedi.
Yem yemeyen kekliğin günden güne zayıflamasına gönlü razı olmayan Veli Akıl, yakınlarına durumu anlattı. Yakınlarının tavsiyesi ile bir uzmanla görüşen Akıl, hayvanı ameliyat ettirmeye karar verdi. Kınalı keklik, ameliyat için merkeze götürüldü. Uzmanlar, yaklaşık 2 saat süren operasyonla kekliğin sol gözündeki kataraktı başarılı bir şekilde aldı. Ameliyat masrafı da Akıl tarafından karşılandı.
Evinin bir odasını ‘Paşa’ya ayıran Veli Akıl, “Bu hayvanı kendi çocuğum gibi kucağımda besliyorum. O da bana alıştı” dedi.
Kekliğe gözü gibi baktığını vurgulayan Akıl, “Bu kekliği, İğde Mahallesi’nde mezarın altında taşların içinde buldum. Yanına gittim kaçmadı. Beni hiç görmedi. Eve getirdim yem verdim yemi de yemedi. Bunun adını Paşa koydum. Uzmanlara götürdüm. Boz inmiş. Uzmanlar katarakt var dedi. Katarakt alınmazsa ne yem yiyebilir ne de uçabilir dediler. Ben de eşe dosta sordum. Kataraktın alınması için ameliyat yapıldı. 2 saat sürdü ameliyat. Tek gözü açıldı. Çok şükür sol gözü görüyor. Sağ gözünün ameliyatı için de ileri bir tarihte yapılacak. Uzmanlar bu ilaçları verdiler. 10 gün tedavisine devam edeceğim. Ameliyattan çıktığı için şu an yem yemiyor ve su içmiyor. Öbür gözünü de açtırdıktan sonra doğaya bırakacağım. Geldiği yere gitsin” ifadelerini kullandı.
İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz ise, Veli Akıl’ın örnek bir davranışa imza attığını belirtti. Marangoz, “Veli amcamıza örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin evde yatalak hastası var. Bu hayvan için zaman ayırmış. Kendisine her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bu hayvan için de katkıda bulunmak bizim asli görevimiz. Böylesine hayvan sever hemşehrilerimizin başımızın üstünde yeri var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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