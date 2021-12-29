Çocuklara bot mont yardımı

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot, mont ve atkıbere yardımı yaptı.

Onikişubat ilçesi Çağırgan bölgesinde yaşayan çocuklara hayırseverlerin destekleriyle kışlık giyecek alındı. Gönüllüler, bot, mont ve atkıbereleri çocuklara kendi elleriyle giydirdiler.

Karlı dağları aşarak geldiklerini ve amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllülerden İbrahim Sarıkaya, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımız için hazırlıklarımızı yaptık. Götürdüğümüz hediyeleri kendi ellerimizle giydirdik ve çocuklar çok mutlu oldular. Çocuklarımızın mutlu olmasına vesile olan hayırseverlere ve gönüllü arkadaşlara teşekkür ederim. Bizler de iyiliğin kazanması için böyle güzelliklere devam edeceğiz" dedi.

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