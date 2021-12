Başkan Okay: "2021'de 26 sosyal tesise ulaştık"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına mücadele verdik vermeye devam ediyoruz” dedi.

2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Okay, en fazla yatırımı yol ve asfalt alanında yaptıklarını ifade etti. Kamu külliyesi ve konak restoranları ile ilçenin farklı bir havaya büründüğünü anımsatan Başkan Okay, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 2021 yılında hedeflediğimiz projeleri yerine getirdik. Özellikle yoğun bir asfalt çalışması olarak vatandaşlarımızın ulaşım standardını yükselttik. Önemli bir başarı yakaladığımız tarihi konaklarımızım restorasyonuna bu yıl da devam ettik. Bahtiyar yokuşu ve tamamladığımız etapları ziyaretlere açtık. Kamu külliyesi olmak üzere ilçemize değer katan, prestijli projeleri ortaya koyduk. Yüzlerce dönüm yeşil alan ve onlarca spor tesisi ve gençlik merkezleri inşa ettik. 2021 yılında toplamda 26 adet sosyal tesis sayısına ulaştık. Yeni yıl ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal tesisi bir bir hizmete sunacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına mücadele veriyoruz. Birçok çalışması ortaya koyduk ve ilçemizi önemli bir noktaya getirdik. Bundan sonra ilçemizi doğuya doğru gelişen ve büyüyen bir ilçe yapmak için bütün gücümüzle çalışacağız” dedi.

