Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Emirilyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 19 litre sahte alkol ele geçirildi.

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 19 litre sahte alkol ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Emirilyas Mahallesi'nde H.İ.Y.'nin evinde sahte içki olduğu bilgisini alan Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Belirlenen adreste yapılan aramada damacana içerisinde 19 litre sahte alkol, anason aroması, etil alkol şişesi ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan H.İ.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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