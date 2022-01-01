Sezai Karakoç ‘Fahri hemşerisi’ olduğu Kahramanmaraş’ta anıldı Başkan Güngör: “Çocuk yüreği burada ateş almıştı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezai Karakoç ‘Fahri hemşerisi’ olduğu Kahramanmaraş’ta anıldı Başkan Güngör: “Çocuk yüreği burada ateş almıştı”

İHA

Sezai Karakoç ‘Fahri hemşerisi’ olduğu Kahramanmaraş’ta anıldı Başkan Güngör: “Çocuk yüreği burada ateş almıştı”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Üstat, Kahramanmaraş’ı 'çocuk yüreğimin ateş aldığı yer' diye tarif ediyordu. Kendisine Ekim ayında ‘Fahri Hemşerilik Beratı’ takdim etmiştik. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olarak değerlerimizi hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Güngör, Aralık Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sezai Karakoç Şiirleri Akşamı etkinliğine katıldı. Kentte 2 gün boyunca birbirinden özel konuklarla 6 oturumun gerçekleştirildiği “Sezai Karakoç Günleri” çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin sonuncusu olan programda İbrahim Sadri, Türk edebiyatının abide isminden “Mona Rosa”, “Köşe”, “Karayılan”, “Liliyar” gibi unutulmaz şiirleri seslendirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler de büyük bir ilgi gösterdi.
Etkinlik sonrası konuşma yapan Güngör, “Üstat Sezai Karakoç’un aziz hatırasını yaşatmak için programlar yaptık. Bize de yolu, ‘Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer’ olarak tarif ettiği bu kahraman şehirden geçen üstadımızı son günlerinde görmek nasip oldu. Kendisine Ekim ayında ‘Fahri hemşerilik Beratı’ takdim etmiştik. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız sohbet ettik, unutulmaz bir akşamdı. Tek tesellim kendisinin son anlarında yanında olmak” ifadelerine yer verdi.
Güngör, “Üstat, Ergani‘den kalkıp Kahramanmaraş’a gelmiş. Bana ilkokul yıllarından itibaren eğitim hayatını anlattı. Allah rahmet eylesin çok önemli bir değerimizdi, bir dava adamıydı. Bu şehir nice kıymetleri sinesinde barındırıyor. Üstadı rahmetle minnetle anıyoruz. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olarak değerlerimizi hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Mahçiçek: “Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek: “Güçlü ülkemize güçlü evlatlar ...
Yazar Demir, hakaret davasını kazandı Sosyal medyada kitabının fotoğrafının paylaşıldığını söyleyen yazar, insanların fotoğrafın altına "Cahil kafalılardan ne bekliyorsunuz, zaten kafası kapalı, beyni sulanmış, siz ancak Arabistan’a, yallah Suriye’ye, bu cahiller yüzünden ülke bu halde" gibi hakaretler olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Yazar Demir, hakaret davasını kazandı Sosyal medyada ...
Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü Kahramanmaraş'ın
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü ...
Ulu çınarlar musiki ile terapi oluyor
YEREL HABERLER Ulu çınarlar musiki ile terapi oluyor
Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli
Kahramanmaraş’ta trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında iki arkadaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazasında ölü sayısı 2’ye ...
Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Emirilyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 19 litre sahte alkol ele geçirildi.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sahte içki ...
Otomobil ile hafriyat kamyonu çapıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafriyat kamyonu çapıştı: 1 ölü, 2 ...
Ulu çınarlar özel öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Ulu çınarlar özel öğrencilerle buluştu
Kahramanmaraş’ta 5 milyon 402 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 5 milyon 402 bin fidan toprakla ...
Başkan Okay: "2021'de 26 sosyal tesise ulaştık"
YEREL HABERLER Başkan Okay: "2021'de 26 sosyal tesise ulaştık"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.