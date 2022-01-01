Sezai Karakoç ‘Fahri hemşerisi’ olduğu Kahramanmaraş’ta anıldı Başkan Güngör: “Çocuk yüreği burada ateş almıştı”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Üstat, Kahramanmaraş’ı 'çocuk yüreğimin ateş aldığı yer' diye tarif ediyordu. Kendisine Ekim ayında ‘Fahri Hemşerilik Beratı’ takdim etmiştik. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olarak değerlerimizi hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güngör, Aralık Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sezai Karakoç Şiirleri Akşamı etkinliğine katıldı. Kentte 2 gün boyunca birbirinden özel konuklarla 6 oturumun gerçekleştirildiği “Sezai Karakoç Günleri” çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin sonuncusu olan programda İbrahim Sadri, Türk edebiyatının abide isminden “Mona Rosa”, “Köşe”, “Karayılan”, “Liliyar” gibi unutulmaz şiirleri seslendirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler de büyük bir ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası konuşma yapan Güngör, “Üstat Sezai Karakoç’un aziz hatırasını yaşatmak için programlar yaptık. Bize de yolu, ‘Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer’ olarak tarif ettiği bu kahraman şehirden geçen üstadımızı son günlerinde görmek nasip oldu. Kendisine Ekim ayında ‘Fahri hemşerilik Beratı’ takdim etmiştik. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız sohbet ettik, unutulmaz bir akşamdı. Tek tesellim kendisinin son anlarında yanında olmak” ifadelerine yer verdi.

Güngör, “Üstat, Ergani‘den kalkıp Kahramanmaraş’a gelmiş. Bana ilkokul yıllarından itibaren eğitim hayatını anlattı. Allah rahmet eylesin çok önemli bir değerimizdi, bir dava adamıydı. Bu şehir nice kıymetleri sinesinde barındırıyor. Üstadı rahmetle minnetle anıyoruz. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olarak değerlerimizi hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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