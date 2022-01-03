Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

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Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın yaralı olarak bulduğu şahin tedaviye alındı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Büyükimalı Mahallesi'nde ikamet eden Haydar İmalı (52) İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, yol kenarında yaralı bir şahin gördüğünü bildirdi.

Büyükimalı Mahallesi'ne görevlendirilen devriye ekibi, kontrol ettikleri şahinin kanadından yaralı olduğunu ve uçamadığını tespit etti.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen şahin tedavi altına alındı.

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