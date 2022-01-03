Kahramanmaraş'ta biri Pitbull, 2 köpek daha donarak öldü

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Göksun'da soğuk hava, ilçe sakinlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde ilçede biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü. İlçede geçen hafta 1 köpek ile 2 kedi de donarak ölmüştü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-01-03 12:49:23



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