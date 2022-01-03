Kahramanmaraş’ta 48 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 kişiden 48’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri birçok adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda hakkında arama kararı bulunan 90 kişiyi yakaladı.

Hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.M.K. (24) ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.'nin (36) de aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan 42 kişi ise adliyeye sevk edildi.

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